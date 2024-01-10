У лондонському консульстві прокоментували можливі обмеження для чоловіків закордоном на тлі нового законопроєкту про мобілізацію в Україні.

Українські чоловіки, які проживають у Великій Британії, мають стати на облік. Про це заявила прес-служба консультсва України в Об'єднаному Королівстві.

Там нагадали, що всі чоловіки призовного віку (18-65 років) мають стати на військовий облік за межами України у випадку перебування закордоном довше ніж терміном на три місяці.

"Особисто, в семиденний строк з дня прибуття до Сполученого Королівства, прибути із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до однієї з закордонних дипломатичних установ України на території Великої Британії для взяття на військовий облік", - йдеться у заяві консульства.

Крім того, в консульстві прокоментували можливі обмеження для чоловіків закордоном на тлі нового законопроєкту про мобілізацію. Там заявили, що нині не встановлено будь-яких обмежень для чоловіків призовного віку з надання консульських послуг. Тобто інформація про те, що без документів з військкомату чоловіки не можуть оформити паспорт/доручення тощо, не відповідає дійсності.

Мобілізація в Україні по-новому - актуальне

Нагадаємо, як писав УНІАН, наразі у Верховній Раді зареєстровано декілька законопроектів про мобілізацію - урядовий та альтернативні.

Повідомлялося, що Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки протягом трьох днів на закритих засіданнях обговорював урядовий законопроект щодо мобілізації.

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