Чоловіки, які перебувають за кордоном, будуть зобов'язані проходити ті самі процедури ідентифікації, що й в Україні.

Верховна Рада разом з оборонними відомствами країни працює над підготовкою законопроекту, що передбачає мобілізацію чоловіків, які знаходяться за кордоном. Про це розповів представник комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в ефірі Радіо Свобода.

"Це комплексний законопроект, що розробляється і депутатами, і Міністерством оборони, і цілою командою Генерального штабу разом", – зазначив нардеп.

За його словами, на голосування у сесійній залі законопроект планують винести у січні 2024 року. В перші дні засідання парламенту в новому році документ представлять у Верховній Раді.

"Українці, які перебувають за кордоном, повинні проходити ті самі процедури ідентифікації, як і ті, що в Україні. Якщо ти будеш у списку тих, хто підлягає мобілізації, ти, звичайно, отримаєш повістку. Це нормальний процес. А далі вже твій вибір – повертаєшся назад чи залишаєшся там – і тоді це буде вже порушенням закону України", – пояснив парламентарій.

Він додав, що одним із наслідків, наприклад, може бути – ненадання консульських послуг. Тобто будуть проблеми з оформленням документів.

"Наступне – банк. Банк запросить теж нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути ця посвідка, безпосередньо цей військовий облік. Це означає, що можуть відключитися навіть банківські картки", – пояснив Івченко.

Документ ще має пройти реєстрацію в парламенті, два читання в сесійні залі та отримати підпис президента.

Мобілізація біженців

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що всі чоловіки, які проживають в Німеччині і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. Тих, хто не послухається, чекають санкції.

Водночас в уряді Німеччині вказали, що не буде примушувати українців повертатись, щоб проходити військову службу в Україні.

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