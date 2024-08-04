Нардеп наголосив, що наразі у ВР напрацьований законопроєкт щодо цього питання.

В Україні заборонено мобілізувати призовників з 18 до 25 років. Однак наразі є деяка кількість громадян до 25 років, які, до прикладу, відслужили строкову службу та були призвані у 20-21-22 роки або ж закінчили військову кафедру і також призивалися. Так народний депутат від фракції Голос, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко відповів на запитання журналістки Radio NV, яка, зокрема, розповіла йому, що до ухвалення нового закону про мобілізацію люди до 25 років були обмежено придатні у воєнний час та непридатні у мирний. Проте, за її словами, після ухвалення закону тепер таких громадян можуть на законних підставах мобілізувати.

"Є ця категорія людей, які отримали, наприклад, в 20 років військовий квиток, що він обмежено придатний під час воєнного стану, а непридатний під час мирного, і в армію на строкову службу він не піде… Але коли він отримує військовий квиток, він стає військовозобов'язаним. І у нас ці категорії не мінялись. У нас були військовозобов'язані й призовники. І після того, як був прийнятий закон, нічого ж не змінилося: вони були військовозобов'язані, вони продовжували йти в Збройні сили. І тут це питання поставило суспільство. Деякі народні депутати, як [Олексій] Гончаренко, написали зміни до законодавства, щоб таких людей не призивати. Хоча вони є військовозобов'язаними згідно законодавства", - пояснив Костенко.

За словами депутата, наразі в комітеті щодо цього питання напрацьований законопроєкт, який у понеділок буде розглянуто.

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"У цьому законопроєкті буде історія заборони призову ось цих військовозобов'язаних, і норма про те, що якщо такі люди потрапили на фронт в цей період, в них буде право на звільнення. Зараз ми розглядаємо таке питання. Це не колізія, так було і до. Люди мали статус військовозобов'язаних, вони прийшли і взяли військовий квиток. А якщо ти військовозобов'язаний, ти призовний під час дії воєнного стану. Це не була колізія, це була норма ще до закону про мобілізацію", - наголосив нардеп.

У відповідь на це журналістка Radio NV підкреслила, що цю норму не виправили та не зіставили відповідно до нового закону про мобілізацію, адже у квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, в якому йдеться про те, що мобілізовувати під час війни можуть лише з 25 років.

Водночас Костенко зазначив, що були пропозиції, аби взагалі не призивати людей до 25 років.

"За вашими словами, ми могли б це виправити і, наприклад, не призивати людей взагалі до 25 років, і такі пропозиції теж були. Наприклад, офіцерів, які зараз навчаються в вищих навчальних закладах, офіцерів-курсантів, або тих, хто служили. Ми повністю ці категорії, якщо йти за вашою логікою, могли б взагалі прибрати, зокрема молодших офіцерів, командирів взводів, командирів рот, які зараз кістяк [армії]. Тому це просто категорія військовозобов'язані. Зараз вирішили замінити норму обмежено придатні, щоб ці люди не були призвані. Але у нас вже і немає такого поняття, як обмежено придатні. У нас зараз вже є придатний і непридатний", - нагадав політик.

Мобілізація в Україні - останні новини

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Також юрист розповів, що станеться, якщо вчасно не пройти військово-лікарську комісію. За його словами, якщо чоловік, який повинен пройти повторну ВЛК, не з'явився на огляд, то він може зіткнутися з серйозними наслідками.

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