Якщо чоловік, який повинен пройти повторну ВЛК, не з'явиться на огляд, він може зіткнутися з серйозними наслідками.

Повторно військово-лікарську комісію (ВЛК) необхідно пройти і тим, хто отримав інвалідність вперше, і тим, хто мав її раніше. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів юрист Дмитро Франчук.

За його словами, також нововведення стосуються тих громадян, чиє здоров’я погіршилося вже після початку повномасштабної війни в Україні.

Правник уточнив, що зазвичай на проходження повторної ВЛК надається певний строк, про який повідомляється індивідуально. Однак варто уточнювати цей термін у своєму Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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У разі ж, якщо чоловік, який повинен пройти повторну ВЛК, не з'явиться на огляд, він може зіткнутися з серйозними наслідками:

скасування групи інвалідності - неявка на повторний огляд може призвести до скасування наявної групи інвалідності, що позбавить особу відповідних пільг та соціального захисту;

мобілізація - після скасування групи інвалідності, особа може бути підлягати мобілізації, якщо стан її здоров'я дозволяє нести військову службу;

адміністративна відповідальність - особи з інвалідністю, які не пройдуть обов'язковий медичний огляд ВЛК у встановлений термін, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про військовий обов'язок;

втрати соціальних пільг та допомоги - у разі непроходження ВЛК, особа може втратити право на певні соціальні пільги та допомогу, яку надає держава людям з інвалідністю;

зміна статусу - непроходження повторного огляду ВЛК може вплинути на поточний військовий статус особи з інвалідністю, включаючи можливе повернення до переліку осіб, які підлягають призову.

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