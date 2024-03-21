Майже всі ракети були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.

Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія атакувала столицю вранці четверга, 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в ГУР.

"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки", – заявило джерело.

За його словами, усі ракети були збиті силами протиповітряної та протиракетної оборони.

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Ракетна атака 21 березня

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, російські військові атакували Україну 31 ракетою. Основним напрямком атаки був Київ, усі ракети збили. Вартість випущених Росією ракет складає 390 мільйонів доларів.

Під час ракетної атаки на українську столицю 21 березня було серйозно пошкоджено склад найбільшого українського маркетплейсу Rozetka. Про це повідомив співзасновник та співвласник інтернет-магазину Владислав Чечоткін. За його словами, на зміні було 99 людей: ніхто з них не постраждав.

Ветеран війни, майор запасу Олексій Гетьман вважає, що Росія готує другий ракетний удар по Києву, балістика, що летіла сьогодні на українську столицю – скоріше ворожа "розвідка боєм".

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