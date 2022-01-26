У РФ активно розповсюджують фото та відео з "російським Харковом", проте не все так просто.

У мережі з'явилася чергова "зрада", американський телеканал CNN нібито назвав Харків "російським містом". На тлі слів Зеленського про те, що РФ може посягнути на це місто, така помилка виглядає дуже прикро.

У мережі розгорається скандал, в Twitter активно шириться відео, на якому нібито й зафіксована помилка CNN.

Російські ЗМІ та Telegram-канали почали ширити відео зі "зрадою" ще учора ввечері, 25 січня. Повідомлялося, що телеканал CNN показував у новинах сюжет про Україну та вторгнення РФ.

У сюжеті йшлося про місце проведення навчань російських військових, а на екрані нібито з'явився дивний напис: "Харків, Росія". Після цього у новинах показали спілкування ведучої CNN Крістіани Аманпур з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Проте у Twitter ведучої вже з'явилися три відео з сюжету про Україну, де показаний виступ Столтенберга, проте ніякої "зради" там немає. У сюжетах не називали Харків "російським містом", таких помилок на відео не знайшлося.

Можливо, скандал довкола CNN викликав фейк, адже відео з так званою помилкою не з'явилося ніде, окрім російських ЗМІ.

РФ може захопити Харків: що цьому передувало

21 січня Володимир Зеленський заявив, що після окупації Криму РФ спроможна посягнути на Харків.

Згодом у Харкові відповіли на побоювання Зеленського щодо захоплення міста Росією.

"Харків був і буде українським містом, жителі якого є громадянами єдиної і неподільної України. І будь-хто, хто зазіхне захопити Харків, повинен розуміти – на захист свого улюбленого міста стануть не тільки харків'яни, але і всі українці", - заявив мер міста Ігор Терехов.

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