Незалежна і вільна Україна - це історичний вирок для Росії як країни, держави, імперії, наголосив Данілов.

Секретар Ради Національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розповів, чому, на його думку, та на думку всіх українців, Росія має зникнути у її сучасному вигляді та кордонах.

Так, Данілов на своїй сторінці у Facebook по пунктах розповів, що, на його думку, справді являє собою Росія.

Серед цих пунктів - домінування покірного людського стада без почуття гідності та самоповаги", "еліта" в ролі дворових холопів у Господаря, без позиції, принципів і гордості, керманичі з психічними розладами, поневолені країни і народи Кавказу, Сибіру, Уралу, Півдня, Далекого Сходу, знищені мови і культури колонізованих народів.

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"Утворення, яке всім своїм існуванням довело, що може жити тільки знаходячись по коліна у своїй або чужій крові, - наголосив він.

"Там, де доля України перетинається з росією, - це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань. Все, чого торкається росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд", - наголосив Данілов.

Він нагадав, що Росія протягом довгого часу продумано та цілеспрямовано нищила Україну – її мову, культуру, історію, і наголосив, що ненависть до всього українського лежить в основі ідеології "руського миру", а остаточне вирішення українського питання - це національна ідея Росії.

"Незалежна і вільна Україна - це історичний вирок для Росії як країни, держави, імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім", - підсумував секретар РНБО.

Війна України з Росією - заяви представників влади

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що перемогти у війні з Росією - обов'язок України перед людяністю.

Данілов у своїх попередніх заявах щодо звільнення Криму зазначав, що Україна робитиме все необхідне для деокупації півострова, у тому числі, застосовуватиме всю незаборонену зброю.

Також секретар РНБО детально розповідав, що Україна робитиме для звільнення півострова - зокрема, перерахував необхідні для цього 12 кроків.

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