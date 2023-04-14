Сьогодні президент обговорив із головами СБУ і ГУР знищення окупантів, їхньої логістики та потенціалу на окупованих територіях, а також підготовку активних дій та контрштурмову роботу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що перемогти у цій війні - обов'язок України перед людяністю. Про це він сказав під час традиційного щоденного звернення.

"Протягом дня був на зв'язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки Малюком, провів нараду з керівником ГУР Будановим. Ключове - це постійне знищення окупантів, це мінусування їхньої логістики, будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота", - повідомив Зеленський.

Президент подякував усім українським воїнам, які це забезпечують та пам'ятають, що за кожен російський удар по українських містах і селах, по українських позиціях, за кожне вбивство українців окупант повинен нести свої максимально відчутні втрати.

"Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, неминучість того, що для ворога - не буде жодної перспективи на землі України. Дякую всім, хто протистоїть злу разом з Україною! Слава всім нашим солдатам, хто зараз у бою за державу і людей", - наголосив глава держави.

Він також подякував воїнам 14-ї бригади та 1-ї президентської бригада оперативного призначення Нацгвардії, 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи, 5-й окремій штурмовій бригаді, 77-й окремій аеромобільній бригаді, наголосивши, що тримати оборону на Донеччині зараз – це найтяжче, "але це дає всій Україні життя".

"Жодної години цього тижня перед Великоднем не обійшлося без російських убивств і терору. Це держава-зло, і вона програє. Перемогти - це наш обов'язок перед людяністю як такою. І ми переможемо", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні - заяви іноземних політиків

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прогнозує, що якщо західні країни допустять поразку України у розв'язаній Росією війні, це стане початком кінця "золотого віку" Заходу. За його словами, перемога України стане гарантією "не лише відновлення, а й зміцнення нашої економічної сили".

Водночас Моравецький припустив, що війна Росії проти України триватиме кілька років. Він додав, що Китай, швидше за все, розділяє позицію РФ, яка хоче знищити Україну.

А от недруги України лякають прогнозами. Наприклад, проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "економічно неіснуючою країною". Він стверджує, що війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати Україну.

Своєю чергою, лідер французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен вважає, що перемога у війні як України, так і Росії стане катастрофою, тому слід почати негайні переговори про мир.

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