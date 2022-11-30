Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися.

У Києві на 19 станціях метро облаштовано точки з USB-зарядками, де городяни можуть зарядити мобільні телефони та інші гаджети.

"Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко,

Де можна зарядити телефон у метро Києва

За інформацією Кличка, точки з USB-зарядками обладнані на платформах наступних станцій:

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Червона лінія

"Академмістечко"

"Житомирський"

"Нивка"

"Берестейська"

Синя лінія

"Теремок"

"Іподром"

"Виставковий центр"

"Васильківська"

"Голосіївська"

"Деміївська"

"Тараса Шевченка",

"Почайна",

"Мінський",

"Героїв Дніпра",

Зелена лінія

"Бориспільська"

"Харківський",

Позняки"

"Осокорки"

"Видубичі"

Аварійні відключення світла у Києві

Після масованих ракетних ударів Росії по енергосистемі України у Києві та інших регіонах почалися аварійні відключення світла.

За даними НЕК "Укренерго", дефіцит електроенергії в Україні зараз становить 27%.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, Ситуація в енергосистемі поліпшується з кожним днем. Зараз фахівці займаються збільшенням обсягу генерації.