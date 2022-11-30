У Києві на 19 станціях метро облаштовано точки з USB-зарядками, де городяни можуть зарядити мобільні телефони та інші гаджети.
"Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко,
Де можна зарядити телефон у метро Києва
За інформацією Кличка, точки з USB-зарядками обладнані на платформах наступних станцій:
Червона лінія
- "Академмістечко"
- "Житомирський"
- "Нивка"
- "Берестейська"
Синя лінія
- "Теремок"
- "Іподром"
- "Виставковий центр"
- "Васильківська"
- "Голосіївська"
- "Деміївська"
- "Тараса Шевченка",
- "Почайна",
- "Мінський",
- "Героїв Дніпра",
Зелена лінія
- "Бориспільська"
- "Харківський",
- Позняки"
- "Осокорки"
- "Видубичі"
Аварійні відключення світла у Києві
Після масованих ракетних ударів Росії по енергосистемі України у Києві та інших регіонах почалися аварійні відключення світла.
За даними НЕК "Укренерго", дефіцит електроенергії в Україні зараз становить 27%.
Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, Ситуація в енергосистемі поліпшується з кожним днем. Зараз фахівці займаються збільшенням обсягу генерації.