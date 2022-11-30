У Києві на 19 станціях метро облаштовано точки, де городяни можуть зарядити телефони / УНІАН, Андрій Марієнко

У Києві на 19 станціях метро облаштовано точки з USB-зарядками, де городяни можуть зарядити мобільні телефони та інші гаджети.

"Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, 

Де можна зарядити телефон у метро Києва

За інформацією Кличка, точки з USB-зарядками обладнані на платформах наступних станцій:

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Червона лінія

  • "Академмістечко"
  • "Житомирський"
  • "Нивка"
  • "Берестейська"

Синя лінія

  • "Теремок"
  • "Іподром"
  • "Виставковий центр"
  • "Васильківська"
  • "Голосіївська"
  • "Деміївська"
  • "Тараса Шевченка",
  • "Почайна",
  • "Мінський",
  • "Героїв Дніпра",

Зелена лінія

  • "Бориспільська"
  • "Харківський",
  • Позняки"
  • "Осокорки"
  • "Видубичі"

Аварійні відключення світла у Києві

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За даними НЕК "Укренерго", дефіцит електроенергії в Україні зараз становить 27%.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, Ситуація в енергосистемі поліпшується з кожним днем. Зараз фахівці займаються збільшенням обсягу генерації.