Раніше передбачалося збільшити інтервал руху потягів метро до стабілізації ситуації в енергосистемі.

Увечері сьогодні, 24 листопада, та вранці завтра, 25 листопада, київське метро скоротить інтервали руху потягів, після того як вчора їх було збільшено до 10 хвилин через пошкодження енергосистеми країни, завдані російськими обстрілами.

Як йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації, сьогодні з 17:00 до 19:00 та 25 листопада з 07:00 до 10:00 поїзди курсуватимуть з наступними інтервалами руху:

червона лінія - 4-5 хвилин;

синя лінія - 7 хвилин 30 секунд;

зелена лінія - 5 хвилин (на ділянці між станціями "Харківська" - "Лук'янівська") і 10 хвилин (на ділянках між станціями "Червоний Хутір" - "Харківська" та "Лук'янівська" - "Сирець").

Наслідки ракетної атаки РФ для життєдіяльності Києва

23 листопада 2022 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, багато регіонів України залишилися без тепло- і водопостачання.

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У Київській міській держадміністрації заявили, що у Києві до стабілізації ситуації в енергосистемі збільшать інтервал руху метро і трамваїв. Зокрема, потяги метро курсуватимуть з інтервалом 10 хвилин.

Станом на 13:30 водопостачання відновлене в усіх районах Києва, але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність. Водночас електропостачання досі не відновлено чималій частині мешканців столиці.