Графіки відключень складають і застосовують обленерго.

Дефіцит електроенергії в Україні зараз становить 27%, що на 3% менше, ніж вчора. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень, щоб уникнути перевантаження мереж і забезпечення балансу в енергосистемі.

НЕК "Укренерго" повідомляє в Telegram, що до всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області.

"Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності становить 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

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В "Укренерго" також нагадали, що графіки відключень складають і безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії. 18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години на добу.

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