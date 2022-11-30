Якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то в найближчій перспективі буде можливо стабілізувати і скоротити час відключення електроенергії.

Ситуація в енергосистемі покращується з кожним днем. Наразі фахівці займаються збільшенням обсягу генерації.

"Ситуація (в енергосистемі - УНІАН) покращується з кожним днем. Тому що ключове для нас - збільшити обсяг генерації. Відповідно, чим більше з кожним днем ми збільшуємо обсяг генерації, тим більше це скорочує дефіціт в енергосистемі. І якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо, що в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення. Більш того, це вже будуть планові відключення, тобто коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого не буде електроенергії", - повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі інформаційного телемарафону.

Міністр підкреслив, що з точки зору наявності ресурсів - газу і вугілля - причин для нестабільної роботи енергосистеми нема. Проте, за його словами, є пошкодження в генераціях, які неможливо швидко відновити.

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"Але в будь-якому разі ми можемо використовувати ті механізми, які є, зокрема, можливість імпорту електроенергії, щоб стабілізувати систему ще більше", - додав Галущенко.

Атака на енергосистему України

23 листопада Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Багато регіонів залишилися без електро-, водо-, теплопостачання та зв'язку. Найгірша ситуація склалася у Києві та Одеській області.

Через пошкодження енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії, у зв'язку з цим у регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі перед НЕК "Укренерго" стоїть завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електроенергії.

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