Країна приєдналась до відповідної Спільної декларації G7.

Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України, що є вкрай важливим моментом на шляху вступу України до НАТО.

Про це повідомив у своєму Telegram президент України Володимр Зеленський. Глава держави висловив слова подяки премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству.

"Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України... Працюємо разом на шляху України до НАТО", - зазначив Зеленський.

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Спільна декларація G7

12 липня 2023 року про спільну декларацію лідерів країн G7 про підтримку України оголосив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. На полях дводенного саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн "Великої сімки" (G7, Японії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції і Італії) погодили цей документ.

Було оголошено, що Декларація відкрита для будь-якої країни, яка поділяє намір підтримати Україну.

Того ж дня відбулось перше засідання Ради Україна-НАТО. За словами президента США Джо Байдена, усі союзники погодились, що майбутнє України з НАТО. Також американський лідер підтвердив, що усі союзники вирішили "усунути вимоги виконання плану дій щодо членства для України і створити шлях до членства в НАТО, коли Україна продовжуватиме досягати прогресу у втіленні необхідних реформ".

Байден додав, що не чекаючи завершення цього процесу, лідери G7 беруть довгострокові зобов'язання для безпеки України. Зокрема, спільно з Зеленським були обговорені гарантії, які можна надати вже зараз.

13 липня президент Зеленський заявив, що ще шість країн приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України. Зокрема, це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. При цьому Зеленський переконаний, що коло гарантів буде збільшуватися.

В Офісі президента України повідомили, що схвалені гарантії безпеки включають заходи з допомоги Україні у захисті та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки.

Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

Також декларацією передбачені заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Країни-гаранти також мають підтримувати Україну у притягненні РФ до відповідальності за агресію та здійснювати економічні та юридичні кроки для покарання Росії та збільшення її витрат на війну.

Йдеться про подальше посилення санкцій, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.

8 серпня 2023 року ЄС відмовився надавати Україні гарантії безпеки. У ЄС обґрунтували це тим, що Євросоюз, на відміну від НАТО, не є оборонною організацією

11 серпня 2023 року Україна розпочала переговори з Британією щодо безпекових гарантій. Зокрема, наразі розпочався перший раунд переговорів.

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