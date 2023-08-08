У ЄС обґрунтували це тим, що Євросоюз, на відміну від НАТО, не є оборонною організацією

Європейський Союз не надаватиме Україні гарантії безпеки, заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. Як повідомляє DW, Стано обґрунтував це тим, що ЄС, на відміну від НАТО, не є оборонною організацією.

"Ми не є оборонною організацією. Це дискусія для НАТО і окремих країн, але не для ЄС як організації", - заявив він.

Стано зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в декількох областях, включаючи військову сферу, наприклад фінансуючи постачання озброєнь для захисту від російської агресії. Що ж стосується конкретно гарантій безпеки, то він зазначив, що ЄС "може їх підтримати, але сам по собі не є гарантом безпеки".

Відео дня

Коментуючи прийняту за підсумками червневого саміту Євросоюзу заяву про те, що ЄС і держави-члени готові внести свій внесок у майбутні зобов'язання в галузі безпеки перед Україною, Стано зазначив, що гарантії безпеки – це питання окремих країн-членів, а не всього Євросоюзу цілком.

"Це прерогатива держав-членів, у яких є способи пропозиції подібних гарантій", - резюмував він.

Гарантії безпеки для України

Україна хоче, щоб західні партнери - НАТО, ЄС і окремі країни - надали їй гарантії безпеки про ненапад в майбутньому, в тому числі і з боку Росії. Для цього Україна має намір вступити в НАТО і розраховує отримати гарантії ще до отримання членства.

Деякі країни - США, Франція, Німеччина і Великобританія - вже заявили про готовність виступити гарантами безпеки для України.

Водночас деякі країни ЄС виступали проти надання гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу. Зокрема, про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, і за його словами, аналогічну позицію нібито займають також Ірландія, Кіпр і Мальта.

Вас також можуть зацікавити новини: