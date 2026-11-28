Система враховує не просто тривалість служби, а й умови, в яких служив громадянин.

Офіс військового омбудсмана напрацював пакет пропозицій щодо поступової демобілізації військовослужбовців та запровадження більш прогнозованих термінів служби. Серед основних ініціатив – бальна система обліку вислуги, яка враховуватиме умови перебування військових на службі. Про це пише "Українська правда" із посиланням на військову омбудсманку Ольгу Решетилову.

Згідно з пропозицією, за кожен місяць служби нараховуватимуть певну кількість балів залежно від виконуваних завдань. Найбільше – один бал – передбачено за місяць виконання бойових наказів у зоні бойових дій. Перебування там без виконання бойових наказів оцінюватиметься у 0,4 бала, виконання визначених спеціальних завдань поза зоною бойових дій – у 0,33 бала, а звичайна служба поза зоною бойових дій – у 0,2 бала.

Набрання 12 балів пропонують зробити підставою для звільнення мобілізованого військовослужбовця з наданням річної відстрочки від повторної мобілізації. Також передбачено додаткові бали за лікування та реабілітацію після поранень. Водночас військові, які досягли необхідного показника, але вирішили продовжити службу, зможуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 50 тисяч гривень.

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Ще одна ініціатива передбачає пільгове обчислення строку служби із застосуванням коефіцієнта ×3 до часу перебування в зоні бойових дій. Таким чином, 18 місяців служби в таких умовах прирівнюватимуться до 4,5 року військової служби. Досягнення цього показника також дозволить подати рапорт на звільнення та отримати відстрочку від мобілізації на один рік.

Решетилова наголосила, що невизначеність щодо того, коли вони зможуть повернутися до цивільного життя, деморалізує військовослужбовців.

Крім того, пропонується провести комплексний аналіз у військових частинах щодо відповідності посад стану здоров'я військовослужбовців, які мають обмеження придатності.

Наступним кроком стане опрацювання ініціатив спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ та іншими органами. Йдеться про розробку механізмів реалізації, необхідних законодавчих змін і порядку поступового впровадження запропонованої системи.

Демобілізація в Україні

Як писав УНІАН, за словами нардепа Федора Веніславського, масова демобілізація в Україні до завершення воєнного стану не розглядається, а обіцянки такого кроку за нинішніх умов є нереалістичними. Водночас Міністерство оборони за дорученням президента розробляє механізм звільнення окремих категорій військовослужбовців, де серед можливих критеріїв розглядають тривалість служби, участь у бойових діях та наявність поранень.

Те саме раніше казав і начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Він зауважував, що масова демобілізація наразі не розглядається через недостатні темпи поповнення армії, а тому не варто створювати у суспільстві завищених очікувань щодо швидких рішень. За словами Гнатова, можливості для ротації та демобілізації безпосередньо залежать від ефективності мобілізації та надходження нового особового складу до війська.

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