'Не вводити людей в оману': Гнатов чесно відповів, коли чекати демобілізацію

У Генштабі пояснюють, що темпи мобілізації напряму впливають на можливість ротацій і звільнення військових, які служать із перших днів війни.

Масова демобілізація військових в Україні наразі не розглядається через недостатні темпи поповнення армії. Водночас Генеральний штаб ЗСУ працює над можливістю поступового звільнення окремих категорій військовослужбовців, які служать із перших днів повномасштабного вторгнення або перебувають у війську вже багато років.

Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв’ю LIGA.net. За його словами, тема звільнення військових є надзвичайно чутливою, тому в суспільстві не варто формувати завищених очікувань щодо швидких рішень.

"Про демобілізацію зараз не варто говорити детально, щоб не вводити людей в оману й не створювати хибних очікувань", – зазначив Гнатов.

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Він наголосив, що процеси мобілізації та демобілізації безпосередньо пов’язані. Чим ефективніше відбувається поповнення армії, тим більше можливостей з’являється для ротації та звільнення тих військових, які вже тривалий час перебувають на службі.

Коли може початися повноцінна демобілізація

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявляв, що повноцінне звільнення великої кількості військових можливе лише після завершення бойових дій. За його словами, навіть після цього може знадобитися щонайменше рік для запуску процесу.

Натомість, військова омбудсменка України Ольга Решетилова зазначила, що одним з найбільших викликів для України під час повномасштабної війни залишається формування боєздатної армії з людей, які не мали військового досвіду до мобілізації.

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