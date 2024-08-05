У 1,5 рази скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення:

За перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих, повідомляє "Опендатабот" з посиланням на дані Мін'юсту.

У 1,5 рази скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 дітей проти 132 595 у 2021. Найбільше новонароджених зареєстровано: в Києві – 9695 дітей, на Львівщині – 7923 та Дніпропетровщині – 6962. Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах: на Херсонщині (221 дитина) та Донеччині (702). На Луганщині за півроку взагалі не було зареєстровано жодного немовляти.

Зазначається, що співвідношення народжуваності і смертності є одним з ключових показників демографічної кризи в Україні. Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Для порівняння, у доковідних у 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. 250 972 людини померли в Україні за перші півроку 2024. Це у 1,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли зафіксували 349 041 померлого. Проте, 2021 рік був піковим на смерті через пандемію Covid-19.

Відео дня

Найменше померлих фіксується на Херсонщині (2334) й Донеччині (5753) та у Чернівецькій області (5422). Антирекорд встановили в Дніпропетровській області – 26 374, на Харківщині – 17 999 та в Києві – 17 449.

Демографічна ситуація в Україні

У Національному банку спрогнозували, скільки людей може виїхати з країни у наступні роки і коли українці почнуть вертатися додому. У 2024–2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тис. осіб відповідно).

За оцінками Інституту демографії, на підконтрольній Україні території проживає 31 млн людей, 4,9 млн виїхали за кордон, близько 5 млн проживають на тимчасово окупованих територіях. До 2025 року в Україні може залишитися всього 25 млн людей.

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