На думку експертів, у 2024-2025 роках з країни виїдуть приблизно 700 тис. людей.

У Національному банку спрогнозували, скільки людей може виїхати з країни у наступні роки і коли українці почнуть вертатися додому. Відповідні дані містить інфляційний звіт НБУ.

"‎У 2024–2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тис. осіб відповідно)", – вважають експерти Національного банку.

Прогноз погіршили у порівнянні з тим, який був у квітневому інфляційному звіті. Причиною цього стала значна руйнація української енергосистеми, яку супроводжують тривалі відключення електроенергії. Негативно впливає на ситуацію і те, що через пошкодження посилюються ризики для опалювального сезону.

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В НБУ наголошують, що через постійні відключення страждають виробничі процеси, що призводить до зменшення економічної активності і попиту на робочу силу. Останнє є ще одним стимулом для міграції.

Також експерти вважають, що нормалізувати економічні умови не вийде (принаймні найближчим часом), оскільки існує високий ризик небезпеки.

В Національному банку вважають, що чисте повернення мігрантів в країну почнеться у 2026-му та буде поступовим (приблизно 400 тис. осіб). Серед причин цього називають адаптацію на новому місці, а також складні умови в Україні, зокрема, відключення електроенергії.

Українська демографія – що варте уваги

Раніше журналіст та імміграційний адвокат Енді Семотюк сказав, що у випадку перемоги Путіна Україну покинуть 20 млн громадян. Окрім цього експерт зазначив, що нова довгострокова холодна війна з РФ, у яку будуть втягнуті Сполучені Штати, може коштувати близько 4 трлн доларів.

Також повідомлялось, що близько половини українців, які знаходяться у Польщі, не можуть визначитися з планами щодо повернення в Україну.

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