За словами Лібанової, "ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні уже не буде - хіба що у випадку інтенсивної імміграції".

У 2023 році народилися приблизно 187 тисяч дітей - це дуже мало для України. Таку статистику в інтерв'ю Главкому навела директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.

За її словами, "ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні уже не буде - хіба що у випадку інтенсивної імміграції", але це вже будуть не українці і, скоріше за все, навіть не європейці.

"По-друге, значення має щільність населення. Перед війною в Україні на квадратний кілометр припадало 45 осіб – порівняно з Європою цього замало. Бо малою кількістю людей важко упорядкувати велику територію. Щоправда, є Норвегія, де, якщо я не помиляюся, на квадратному кілометрі живуть 14 осіб. Але там ліси, фіорди, там інша структура економіки. Тобто якщо ми зможемо перебудувати структуру економіки, то тоді так – можна обійтися й меншою кількістю населення", - каже експерт. Відео дня

Вона підкреслила, що після війни щільність населення не лише знизиться, але й перерозподілиться - "вона і зараз досить різна, а після війни, оскільки населення буде сконцентровано не на всій території, відрізнятиметься ще більше".

"Будуть території, де на квадратний кілометр припадатиме менше 30 осіб. Загалом Україна ще довгий час залишатиметься бідною країною, а практично в усіх бідних країнах населення концентрується у декількох містах. Не обов’язково "мільйонниках". Я маю на увазі великі міста, де достатньо робочих місць, – ми називаємо їх метрополісами. Скажімо, у Львові немає мільйона жителів, але він, безумовно, метрополійне місто, бо здійснює вплив не тільки на власне населення, але й на велику територію навкруги", - зазначила Лібанова.

При цьому, за її прогнозами, внаслідок війни населення України постарішає.

"По-перше, дуже сильно впала народжуваність. У 2023 році народилися приблизно 187 тисяч дітей. Це дуже мало для України. А якщо дітей народжується мало, то питома вага людей старшого віку збільшується. По-друге, в еміграції, за даними Євростату, перебуває лише 6% наших громадян старше 65 років. Третина мігрантів – діти до 18-ти. Тобто ми несемо значні втрати молоді і людей дорослого, але не старшого віку", - констатувала демограф.

Демографічна ситуація в Україні - останні новини

Заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак прогнозує, що в Україні назріває важка демографічна криза. За її словами, на підконтрольній Україні території проживає 31 млн людей, 4,9 млн виїхали за кордон, близько 5 млн проживають на тимчасово окупованих територіях.

Вже до 2025 року в Україні, за прогнозами експертів Інституту демографії, може залишитися лише 25 млн людей.

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