Зі слів адвоката, якщо підозрюваний повернеться у військову частину, справу щодо нього можуть закрити.

Правоохоронні органи готують клопотання про тримання під вартою затриманого військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину. Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерело у прокуратурі.

Нагадаємо, військовому оголосили підозру за статтею про дезертирство. Нині йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Водночас військовий адвокат Роман Ліхачов розповів ЗМІ, що самовільне залишення частини — це випадок, коли людина пішла з конкретної військової частини й просто не хоче до неї повертатися, але водночас не проти служити. При цьому, як випливає з заяв Гнезділова, "умисел нібито спрямований на те, що він не хоче служити взагалі", саме тому справу кваліфікували як дезертирство.

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Втім, як сказав юрист, якщо Гнезділов повернеться у військову частину, справу щодо нього можуть закрити.

Публічне СЗЧ Гнезділова

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Гнезділов публічно заявив про СЗЧ. Він опублікував пост, у якому розкритикував відсутність демобілізації, та оголосив про самовільне залишення частини до встановлення чітких термінів служби чи свого 25-річчя.

Вчинок військового викликав бурхливі суперечки у мережі. Його бригада повідомила про початок службового розслідування, а Оперативне командування "Захід" закликало українців "захищатися, а не займатися громадським активізмом". В заяві також йшлося, що випадки СЗЧ знижують ефективність самих бригад.

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