Правоохоронні органи готують клопотання про тримання під вартою затриманого військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину. Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерело у прокуратурі.
Нагадаємо, військовому оголосили підозру за статтею про дезертирство. Нині йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Водночас військовий адвокат Роман Ліхачов розповів ЗМІ, що самовільне залишення частини — це випадок, коли людина пішла з конкретної військової частини й просто не хоче до неї повертатися, але водночас не проти служити. При цьому, як випливає з заяв Гнезділова, "умисел нібито спрямований на те, що він не хоче служити взагалі", саме тому справу кваліфікували як дезертирство.
Втім, як сказав юрист, якщо Гнезділов повернеться у військову частину, справу щодо нього можуть закрити.
Публічне СЗЧ Гнезділова
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Гнезділов публічно заявив про СЗЧ. Він опублікував пост, у якому розкритикував відсутність демобілізації, та оголосив про самовільне залишення частини до встановлення чітких термінів служби чи свого 25-річчя.
Вчинок військового викликав бурхливі суперечки у мережі. Його бригада повідомила про початок службового розслідування, а Оперативне командування "Захід" закликало українців "захищатися, а не займатися громадським активізмом". В заяві також йшлося, що випадки СЗЧ знижують ефективність самих бригад.
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