В ДБР заявляють, що військовий переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання.

Затримано військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня 2024 року.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Прізвище не називають, але йдеться про Сергія Гнезділова. Він це сам підтвердив у соціальних мережах.

В ДБР зазначають, що 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у засобах масової інформації відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця.

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У 56 ОМБ призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

"Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медичного огляду військово-лікарською комісією, однак на справді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше – впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання", - зазначають в ДБР.

В повідомленні сказано, що демонстративне залишення військової частини в умовах воєнного часу є недопустимим.

"Є не тільки аморальним по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові", - коментують в ДБР дії Гнезділова.

Слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді волі до 12 років.

Гнезділов пішов у СЗЧ - головні новини

Військовий 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. При цьому публічно заявив, що самовільно залишив військову частину і поїхав у Київ. Після цього у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, заявили, що проведуть службове розслідування.

Після того, як військовослужбовець Сергій Гнєзділов публічно заявив про своє самовільне залишення частини, чимало військових назвали це зрадою побратимів, які залишаються в окопах. А інші обурилися не тільки вчинком колеги, а й тим, як медіа героїзують "самоволку", хоча вона є злочином.

Лейтенант ЗСУ Масі Наєм зазначив, що це не можна толерувати, бо є багато випадків, коли через СЗЧ одних - інші підрозділи втрачали своїх побратимів.

На думку заступника командира 3 ОШБр і колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна, це показове СЗЧ матиме сумні наслідки. Він зазначив, що дисципліна - одна з основ будь-якої армії, а подібні випадки дуже сильно демотивують бійців і провокують робити те ж саме.

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