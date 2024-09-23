За його словами, це демотивує інших бійців.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що послаблення відповідальності за самовільне залишення частини призводить до створення "небезпечних прецедентів".

За його словами, дисципліна є однію з основ будь-якої армії, а "показово-медійне "добровільне СЗЧ" привертає увагу лише до того, що її порушення нібито є нормальним. Крім того, такі випадки демотивують та провокують українських бійців робити те ж саме.

"Всі хочуть додому, хочуть відпочити, побачити свої родини та зайнятись своїми справами. Але війна не закінчилася і поки що нічого про її закінчення не говорить. Навпаки, на деяких ділянках фронту російська армія досить успішно веде наступальні дії. Тому "додому" ми поки собі дозволити не можемо", - написав Жорін у своєму Telegram-каналі.

Ймовірно, мова йде про заяву військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова. 21 вересня він оголосив, що самовільно залишає частину до встановлення чітких термінів служби чи свого 25-річчя. Чоловік пояснив це бажанням донести до влади та суспільства необхідність демобілізації.

"Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю," - написав він на своїй сторінці у Facebook.

СЗЧ в Україні

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким військовослужбовці можуть уникнути кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство.

Мова йде про ситуації, коли боєць пішов у СЗЧ вперше чи захотів повернутися на службу ще на стадії судового розгляду. Також серед винятків - згода командира військової частини на повернненя такої людини.

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