Дипломати Європи та США привітали Україну з Днем Незалежності. Так, своє привітання опублікував у X (Twitter) президент Європейської ради Шарль Мішель, пообіцявши, що ЄС підтримуватиме Україну, доки вона не переможе.
"Ваша мужність є прикладом для нас, а ваша жертва є принизливою. Ви нагадуєте нам, що свобода - це те, за що треба боротися. Ми будемо на вашому боці, поки ви не переможете", - написав Мішель, наголосивши, що наближається той день, коли Україну вітатимуть у Європейському Союзі.
Віцепрезидентка і кандидатка у президенти США Камала Гарріс у своєму привітанні також наголосила, що підтримка США триватиме.
"У День незалежності України ми приєднуємося до відзначення спільних цінностей, які український народ мужньо захищає щодня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії", - написала вона.
Посол США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці також від імені своєї країни привітала українців із Днем незалежності.
"Ви продемонстрували світові, як багато для вас означає незалежність. І завдяки вашій рішучості наша відданість підтримці українського народу непохитна.... Сьогодні і щодня Сполучені Штати пишаються, що вони разом з Україною", - йдеться у привітанні.
День Незалежності в Україні - новини
Українців із Днем Незалежності привітали президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Президент США Джо Байден провів розмову із Зеленським напередодні Дня Незалежності, в якій висловив свою "непохитну підтримку" та оголосив про новий пакет допомоги.
Також у День Незалежності Україна і Росія провели обмін полоненими, додому з російського полону повернули 115 українських захисників.
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