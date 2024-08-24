Україну привітав президент Євроради Шарль Мішель і віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Дипломати Європи та США привітали Україну з Днем Незалежності. Так, своє привітання опублікував у X (Twitter) президент Європейської ради Шарль Мішель, пообіцявши, що ЄС підтримуватиме Україну, доки вона не переможе.

"Ваша мужність є прикладом для нас, а ваша жертва є принизливою. Ви нагадуєте нам, що свобода - це те, за що треба боротися. Ми будемо на вашому боці, поки ви не переможете", - написав Мішель, наголосивши, що наближається той день, коли Україну вітатимуть у Європейському Союзі.

Віцепрезидентка і кандидатка у президенти США Камала Гарріс у своєму привітанні також наголосила, що підтримка США триватиме.

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"У День незалежності України ми приєднуємося до відзначення спільних цінностей, які український народ мужньо захищає щодня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії", - написала вона.

Посол США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці також від імені своєї країни привітала українців із Днем незалежності.

"Ви продемонстрували світові, як багато для вас означає незалежність. І завдяки вашій рішучості наша відданість підтримці українського народу непохитна.... Сьогодні і щодня Сполучені Штати пишаються, що вони разом з Україною", - йдеться у привітанні.

День Незалежності в Україні - новини

Українців із Днем Незалежності привітали президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Президент США Джо Байден провів розмову із Зеленським напередодні Дня Незалежності, в якій висловив свою "непохитну підтримку" та оголосив про новий пакет допомоги.

Також у День Незалежності Україна і Росія провели обмін полоненими, додому з російського полону повернули 115 українських захисників.

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