Перше таке посвідчення виготовили сьогодні, розповіли в ДМС.

Державна міграційна служба в рамках реалізації експериментального проекту виготовила на території України перше посвідчення на повернення українців, депортованих до Російської Федерації,

"Сьогодні ми вперше оформили таке посвідчення на повернення. Це дасть змогу після його отримання і передачу на територію Російської Федерації нашим громадянам подолати такий довгий шлях, але повернутися в Україну і тут вже оформити нормальні документи", – повідомила голова ДМС України Наталія Науменко під час інформаційного телемарафону,

Повернення депортованих РФ українців до України

Як відомо, російські загарбники упродовж повномасштабної війни депортували громадян України з окупованих територій на територію РФ. Наразі російська та білоруська влада заявляють про нібито перебування в цих країнах, що ведуть агресивну війну проти України, понад 2,8 мільйонів осіб. В жовтні президент України Володимир Зеленський озвучував оцінку, згідно з якою Росія депортувала з окупованих українських територій понад 1,6 млн громадян України. Також відомо, що росіяни депортували з України понад 10,7 тисячі дітей.

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Часто у процесі депортації документи українських громадян знищувалися і губилися, через що ці громадяни не мали змоги повернутися до України. У випадках відсутності документів, українці можуть повернутися додому за допомогою спеціального посвідчення на повернення до України, яке донедавна видавали тільки дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном. Та українські дипломатичні установи на території РФ наразі відсутні.

21 жовтня Кабінет Міністрів підтримав проведення експериментального проекту, в рамках якого видача цього документу можлива в Україні, а заявку можуть подати родичі або Мінреінтеграції.З 14 листопада Державна міграційна служба України запустила відповідний експериментальний проект.

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