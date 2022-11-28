Фактично вони перебувають на території країни без прав, відзначають у Центрі.

Українцям, які погодились на так звану евакуацію до Російської Федерації, не видають документи.

Російські загарбники навмисно створюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях півдня та пропонують місцевим мешканцям виїхати до Російської Федерації, повідомляють у Центрі національного спротиву.

Окупанти продовжують погрожувати мешканцям окупованих територій обстрілами з "української сторони".

Відео дня

Однак люди, які погодилися виїхати, по приїзду отримують не паспорти РФ та посвідки проживання, а папірець, який свідчить, що вони виїхали з тимчасово окупованої території.

"Відтак, фактично вони перебувають на території Російської Федерації без прав", - відзначають у Центрі спротиву.

Депортація українців

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення на територію Росії могли вивезти понад 1,18 млн українців.

За даними Центру національного опору, з 24 лютого окупанти вивезли на територію Росії близько 10 тисяч українських дітей.

Крім того, дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова усиновила хлопчика, якого незаконно вивезли з Маріуполя.

У доповіді правозахисної організації Amnesty International йшлося, що Росія вчиняє насильницьке переміщення, депортацію та фільтрацію мирних жителів на окупованих територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: