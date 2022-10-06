Тепер ці громадяни України примусово розвезені по віддалених регіонах Росії.

Росія депортувала з окупованих українських територій понад 1 млн 600 тис. громадян України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Організації американських держав.

"Ми не сумніваємося, що переможемо у цій війні і зможемо захистити незалежність України. Щоденні перемоги на фронті й десятки звільнених міст і сіл України доводять це", - сказав президент. Відео дня

Він наголосив, що наразі питання для України є лише одне: скільки ще українських громадян Росія встигне вбити, перш ніж визнає поразку. "Скільки ще Росія встигне вкрасти з України зерна, ресурсів, промислових підприємств, які окупанти просто розбирають і вивозять у Росію, а також людей. Вони крадуть людей. Вже понад мільйон шістсот тисяч українців депортовані в Росію. Вони розпорошені по території цієї держави. Розкидані по віддалених регіонах Росії. У багатьох з них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущалися й залякували", - наголосив Зеленський.

Глава держави сказав, що робиться усе заради звільнення української землі, щоб якнайшвидше врятувати усіх українців від вторгнення РФ. "Ми робимо все, щоб поставити крапку у довгому переліку українських жертв, який створює Росія. І саме тому я звертаюся до вас. Нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити настання миру для нашого народу", - заявив президент.

Депортація українців у РФ

Перед депортацією мирних українців окупанти примушують їх проходити через так звані фільтраційні табори. Там їх допитують, примушують роздягатися, аби перевірити татуювання, нерідко застосовують силу. Деякі люди з таких таборів не повертаються.

Крім того, російські війська викрадають і депортують українських дітей, яких потім віддають на незаконне всиновлення в Росії. Процедура такого "всиновлення" передбачає знищення всіх документів та інформації про рідних батьків, дозволяє зміну імені.

1 вересня заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тис. українських дітей було незаконно вивезено до Росії.

11 вересня у Мінреінтеграції повідомили про повернення до України з Росії 31 вивезеної окупантами дитини.

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