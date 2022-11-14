Андрій Єрмак провів засідання Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей за участю генсека ООН Антоніу Гутерріша, послів країн G20 та правозахисників.

З початку повномасштабної війни росіяни депортували з України понад 10,7 тисячі дітей. Міжнародне гуманітарне право класифікує такі дії агресора як воєнний злочин.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це радник – уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук заявила на засіданні у форматі відеоконференції Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей за участю генсека ООН Антоніу Гутерріша, послів країн G20 та правозахисників. Загалом до заходу долучилися понад 100 осіб.

Герасимчук зазначила, що станом на 14 листопада, за даними державного порталу "Діти війни", до Росії з України депортовано 10764 дитини.

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Своєю чергою керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що зустріч має сприяти якнайшвидшому припиненню масових злочинів, які РФ скоює стосовно сотень тисяч українських дітей.

"Наша мета – припинити насильницьку передачу чи депортацію дітей з України до Російської Федерації та вжити всіх необхідних заходів задля їх безпечного повернення і возз'єднання сімей відповідно до інтересів дитини та до міжнародного права", – зазначив очільник Офісу глави держави.

Керівник Офісу президента нагадав, що міжнародне гуманітарне право класифікує масову примусову депортацію дітей під час конфлікту як воєнний злочин, і закликав присутніх активно розповідати світові про юних українців і злочини Росії проти них, вживати заходів для запобігання новим злочинам.

Він розповів, що за результатами зустрічі кожен із її учасників отримає рекомендації та інформаційні матеріали, які зможе поширити серед світової спільноти, а високоповажні посли – передати главам своїх держав.

Росія викрадає дітей українців - що відомо

Окупанти під приводом евакуації та нібито на відпочинок вивозять українських дітей до РФ.

17 жовтня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що викрадення російськими військовими українських дітей є воєнним злочином.

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