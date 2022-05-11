За словами мера, топонімів, пов'язаних з Росією, в місті значно більше.

У місті Харків перейменували три вулиці та район, чиї назви були пов'язані з Росією.

Таке рішення ухвалили в середу, 11 травня, на позачерговій сесії міської ради, повідомляє офіційний сайт органу.

Зокрема, перейменували такі топоніми:

пр. Московський став пр. Героїв Харкова,

узвіз Білгородський - вул. Героїв рятувальників,

Білгородське шосе - Харківське шосе,

район Московський - район Салтівський.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що топонімів, пов'язаних з РФ, у Харкові значно більше.

"У нас сьогодні дійсно дуже багато назв вулиць, пов'язаних з країною-агресором. Тому я пропоную на наступну сесію підготувати перелік топонімів, які підлягатимуть перейменуванню. І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що в нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України", - наголосив Ігор Терехов.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі змінили назви більше ніж трьох десятків вулиць та провулків, які були пов'язані з Росією. А в Києві перейменували одразу три залізничні станції.

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