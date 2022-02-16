У майбутньому для позначення міста можна буде використовувати й слово Бангкок: його позначатимуть у дужках.

Влада Таїланду оголосила про зміну офіційної назви столиці країни з Бангкока на Крунг Тхеп Маха Накхон.

Про це пише Bangkok Post.

Нова офіційна назва набуде чинності лише після схвалення спеціальним комітетом, що відповідає за перевірку всіх законопроектів.

У майбутньому для позначення міста можна буде використовувати й назву Бангкок: її позначатимуть у дужках.

При цьому повне ім'я міста, дане йому при заснуванні, звучить як Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосін Махінтараюттхая Махаділок Пхоп Ноппарат Ратчатхані Буріром Удомратчанівет Махасатан Амон Піман Аватан Сатіт Саккатхаттійя Вітсанукам Прасіт. Його включено до Книги рекордів Гіннесса як найдовшу у світі географічну назву, що складається зі 168 букв.

Раніше УНІАН писав, як в Індонезії збираються перенести столицю.

А українське селище в Донецькій області перейменували на Нью-Йорк.

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