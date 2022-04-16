На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в Києві перейменували три залізничні станції.
Перейменування пов'язане з тим, що станції носили назви, пов'язані з країною-агресором. Про це повідомляється на сайті Київради.
У Київраді уточнили, що нові назви отримали наступні станції:
- залізнична станція "Київ-Жовтневий" перейменована на станцію "Грушки";
- залізнична станція "Київ-Московський" - на станцію "Київ-Деміївський";
- залізнична станція "Київ-Петрівка " - на станцію "Почайна".
Крім того бібліотеку ім. Саші Чекаліна для дітей перейменовано в бібліотеку на Пріорці для дітей.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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