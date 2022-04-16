Залізничну станцію "Київ-Жовтневий" перейменовано на станцію "Грушки".

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в Києві перейменували три залізничні станції.

Перейменування пов'язане з тим, що станції носили назви, пов'язані з країною-агресором. Про це повідомляється на сайті Київради.

У Київраді уточнили, що нові назви отримали наступні станції:

залізнична станція "Київ-Жовтневий" перейменована на станцію "Грушки";

залізнична станція "Київ-Московський" - на станцію "Київ-Деміївський";

залізнична станція "Київ-Петрівка " - на станцію "Почайна".

Крім того бібліотеку ім. Саші Чекаліна для дітей перейменовано в бібліотеку на Пріорці для дітей.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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