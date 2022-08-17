Будь-які вибухи, струси, пересування військової техніки територією об’єкта можуть вивести з ладу обладнання станції.

Дії окупантів навколо реакторів Запорізької АЕС можуть вивести з ладу обладнання станції, що є прямою ядерною загрозою.

Таку думку висловила еколог Тетяна Тимочко під час інформаційного телемарафону.

"Будь-які вибухи, струси, пересування техніки територією, яка наближена до приміщень, де розташовані реактори, можуть вивести з ладу обладнання, яке їх обслуговує. Ось в цьому є загроза", - зазначила вона.

За її словами, ймовірність того, що хтось дійсно планує бомбардувати самі реактори досить мала, але дії, які відбуваються навколо Запорізької АЕС становлять пряму загрозу для систем управління і людей, які це управління здійснюють.

"І тоді можуть відбутися абсолютно невідворотні, непрораховані дії і наслідки, які призведуть до вибуху або до витікання радіоактивних елементів та потрапляння в навколишнє середовище. І ось тут є питання значних територій, які потрапляють до зони ризику", - наголосила експерт.

Еколог зазначила, що під час Чорнобильської катастрофи довелося евакуювати понад 300 тис. людей, то у разі аварії на ЗАЕС ця цифра складатиме 2 млн осіб. Вона вважає, що за короткий час евакуювати стільки людей буде неможливо.

Тимочко не виключає, що у разі надзвичайної ситуації на ЗАЕС, радіоактивне забруднення може охопити фактично весь південь України.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована та може бути підірвана.

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