Йдеться про введення санкцій щодо атомної промисловості, ультимативну вимогу до Росії залишити Запорізьку АЕС і вигнання РФ з Ради Безпеки.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив необхідні кроки для протидії ядерному тероризму РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Відмінний перший крок ООН: усі візити на ЗАЕС – лише через Київ", – зазначив Подоляк, додавши, що Росія дає задню, бо їй є що приховувати.

"Другим кроком мають стати санкції щодо атомної промисловості. Третім – ультимативна вимога до Росії залишити станцію. І нарешті четвертий крок – вигнання РФ з Ради Безпеки", - зазначив далі він.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції союзників України з країн Північної Європи, наголосив, що Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції.

Раніше, 5 та 6 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС.

Крім того, окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками. Російська сторона заявила, що станція замінована та може бути підірвана.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до Запорізької АЕС "для гарантування технічної підтримки ядерної безпеки".

На думку експертів, поки в Міжнародному агентстві з ядерної енергетики (МАГАТЕ) домінують росіяни, очікувати нормалізації ситуації на захопленій Запорізькій АЕС неможливо.

Вас також можуть зацікавити новини: