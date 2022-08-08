​​​​​​​За словами радника керівника ОП, Європа "сидить на пороховій бочці".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначає, що Російська Федерація відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій атомній електростанції.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"РФ відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС: мінування території АЕС; зберігання снарядів у цехах; прямі погрози підривом, щоб залишити "випалену землю", - зазначив Подоляк.

За його словами, Європа "сидить на пороховій бочці". "Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети CBSNews?", - додав він.

Ситуація на Запорізькій АЕС, захопленій ворогом

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Російські окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що обстріл Запорізької АЕС підвищує ризик ядерної катастрофи. Він закликав усі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість поблизу ядерного майданчика.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до Запорізької АЕС "для гарантування технічної підтримки ядерної безпеки".