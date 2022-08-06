Міни і боєкомплект росіяни зберігають в безпосередній близькості до енергоблоків.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти могли замінувати енергоблоки захопленої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Про це повідомляє The Insider.

Видання пише про "підозрілу активність російських солдатів".

За інформацією видання, на територію ЗАЕС прибула колона вантажівок. Частина автомобілів заїхала в машинний зал першого енергоблоку через вантажні ворота. Як пише видання з посиланням на власне джерело, там провели мінування.

Також повідомляється, що територія навколо станції замінована, але немає даних, чи був енергоблок також замінований або його використовують просто для зберігання вибухівки та боєприпасів.

Як пише видання, міни та боєкомплект росіяни зберігають в безпосередній близькості до енергоблоків, під естакадами, а його частину – навіть всередині енергоблоку.

На ЗАЕС знаходяться близько 500 окупантів, їх БТРи, зенітні установки, техніка для радіохімічної розвідки. Біля села Водяне поруч зі станцією розміщені батареї РСЗВ "Град".

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП "НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

В даними "Енергоатому", війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

При цьому наголошується, що попри провокації окупантів, ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через працюючі лінії. Відповідно до їх пропускної здатності було прийнято рішення про розвантаження і відключення від мережі одного з працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. Викидів і скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

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