Чоловік військової досі перебуває у російському полоні.

Під завалами зруйнованого російською ракетою Х-22 будинку в Дніпрі може перебувати військова, яка пройшла "Азовсталь" та російський полон. Про це повідомила у Facebook її донька Руслана Бабкіна.

За словами дівчини, мама мала бути на службі ЗСУ, але залишилася вдома, бо захворіла. Також у квартирі з нею були ще сестра й бабуся. Наразі з ними усіма немає зв'язку, вони вважаються зниклими безвісти.

"Останній раз 14.01.2023 року я говорила з мамою телефоном о 15:07 2 хв. 5 секунд: "У нас все тихо, наче, відпочивай", - написала Руслана, яка перебувала в Одесі у справах.

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Вона розповіла, що її батьки з перших днів повномасштабної війни захищали Маріуполь. У травні вийшли обоє з "Азовсталі", звідки потрапили у полон. Маму звільнили у жовтні, а батько досі полонений.

Сестра, продовжила дівчина, 5-го березня виїхала з Харкова, який нещадно обстрілювала постійно Росія. "Я з бабусею, на чудом вцілілій автівці 20.03.2022 р. з одним цілим склом виїхала через Нову Ялту до Дніпра, де 21.03.2022 р. зустрілась нарешті з сестрою", - додала Руслана.

Росія ударила ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі

14 січня 2023-го року Росія ударила ракетою Х-22 по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Це був вихідний день, тому багато людей перебували вдома.

Станом на ранок 16-го січня кількість загиблих сягнула 35, 39 людей врятовані, 75 - поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку невідома.

У своєму відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде всіх причетних до терору, і вони понесуть максимальну відповідальність.

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