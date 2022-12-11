Вони приїхали до США в рамках спеціальної програми.

Понад 82 тис.громадян України разом з родинами виїхали до США в рамках програми "Єднання для України" (U4U).

Такі дані навела Імміграційна служба США у своєму звіті. Як уточнили в Імміграційній службі, програма уряд США дає українцям право на в’їзд та перебування у країні терміном на 2 років за гуманітарним дозволом.

Для того, щоб взяти участь в програмі, українця має підтримати спонсор, який надасть гроші на час перебування у США.

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Для участі в програмі U4U заявки в службу подали більше 177 тис. осіб, які підтримали українських біженців.

Також США запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців і громадян ще низки країн, які вже перебували в країні.

Українські біженці в ЄС

Станом на 30 листопада за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українців були зареєстровані за різними схемами захисту в країнах Європи.

Європейська комісія до березня 2024 року продовжила правила прийому та захисту українським біженцям.

В країнах Східної Європи готуються до відкриття центрів з прийому українських біженців. Нову хвилю біженців очікують через зимові холоди та атаки росіян на об'єкти енергетики.

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