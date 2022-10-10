А українцям, які хотіли б зараз на тривалий час повернутися до України, не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в ЄС. Треба тільки повідомити місцеву владу про повернення.

Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям.

Про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон, повідомляє австрійське видання OE24.

Правила будуть продовжені до березня 2024 року. Рішення щодо цього ухвалить Єврокомісія, а окреме рішення країн-членів ЄС в цьому випадку не потрібне.

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Йоганссон зазначила, що сьогоднішні напади на українські міста показали важливість солідарності з Україною.

Вона також звернулася до тих українців, які хотіли б зараз повернутися до України. Вона нагадала, що для цього їм не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в ЄС. Натомість треба просто повідомити місцеву владу про своє повернення. Якщо пізніше знову доведеться виїжджати з України, їм завжди будуть раді у ЄС, сказала єврокомісар.

За словами Йоханссон, близько 4,2 млн українців в ЄС зараз знаходяться під тимчасовим захистом.

Українські біженці у Європі

Невдовзі після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Спочатку правила діють протягом одного року, але можуть бути продовжені ще на два роки.

Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло та дозвіл на роботу.

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