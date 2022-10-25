Кожен п'ятий відповів, що не планує переїзд, але якщо проблеми з опаленням, світлом чи водою носитимуть довгостроковий характер - буде вимушений тимчасово переїхати за кордон.

Кожен другий українець (67%) буде залишатися взимку в Україні попри удари російських окупантів по енергосистемі нашої країни.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати опитування, проведеного аналітичним центром міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

У той час 20% говорять, що не планують переїзд, але якщо проблеми з опаленням, світлом чи водою носитимуть довгостроковий характер, - будуть вимушені тимчасово переїхати за кордон. 13% опитуваних припадає на тих, хто вже планує переїзд, аби повернутися навесні.

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"Попри російські обстріли, цілий ряд факторів вказує на те, що поки ситуація з міграцією радикально не змінилась. Цікаво, що дуже багато українців, які зараз шукають роботу у Польщі, підкреслюють, що шукають саме сезонну роботу, аби найближчим часом повернутися з певним грошовим запасом в Україну", – цитує директора департаменту рекрутації Gremi Personal Анну Джоболду прес-служба.

Згідно даних прикордонної служби України, з 24 лютого по теперішній час з Польщі до України перетнули кордон понад 5 млн людей. У той час уповноважений уряду Польщі у справах біженців Павел Шефернакер нещодавно заявив, що кордон щодня перетинають приблизно 22-23 тисячі людей, з яких заяви про те, що вони є біженцями, становлять лише 5%. До прикладу, у середині серпня щодня перетинали кордон так само 22 тис. українців. Тож це є підтвердженням відсутності масової міграції.

В уряді кажуть, що Польща має бути готова до будь-якого рішення, але українці роблять все можливе, щоб масової міграції не відбулося. Також він зазначив, що в місцях колективного розміщення, тобто в торгових залах і пансіонатах, наразі проживає близько 80 тисяч біженців, і з січня наступного року Польща планує переводити їх на 50% покриття вартості за проживання, а згодом запропонує повністю забезпечити своє перебування в Польщі.

За даними прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, з моменту повномасштабної війни у Польщі офіційно працевлаштувалися понад 1 млн українців. Серед них усього 80 тисяч потребують соціального житла, це менше ніж 8%. Ці цифри вказують на те, що решта українців самостійно вирішила проблему з проживанням та працевлаштуванням.

***Опитування проводилося у жовтні серед жителів областей України, які найбільше постраждали від обстрілів критичної інфраструктури, а саме: Харківська, Вінницька, Львівська, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Івано-Франківська та Житомирська. Методом електронного анкетування в опитуванні взяли участь 1 тис. 250 жінок, віком від 18 до 65 років.

Російськи атаки по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій. Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

Через збільшення споживання у центральному регіоні диспетчерський центр "Укренерго" з 20 жовтня був вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія здійснила 85 атак на українські об’єкти електроенергетики.

Найбільше ударів по об’єктам критичної інфраструктури було нанесено у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4 та у Києві – 4.

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