Влада низки країн зазначає, що нова хвиля спровокована атаками РФ на енергосистему України.

В країнах Східної Європи готуються до відкриття центрів з прийому українських біженців. Нову хвилю біженців очікують через зимові холоди і атаки росіян на об'єкти енергетики.

Як повідомляє Reuters, в Словаччині орієнтовно очікують до 700 тис. українців протягом трьох місяців через низькі температури і війну.

Представниця Угорської реформатської церкви Жофія Добіш-Лускі сказала, що кількість щоденних прибуттів українців на залізничну станцію Захонь неподалік кордону підскочила вдесятеро і становила близько 300 - 500 після російських бомбардувань.

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Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив минулого тижня після поїздки до Києва, що близько п'ятої частини біженців, які зареєструвалися для проживання в Європі, поїхали до України, але деякі з них можуть повернутись через суворі зимові умови.Чехія не межує з Україною, але є популярним місцем для біженців. Наразі там перебуває 457 тис. українських біженців.

Біженці з України в Європі

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

За даними опитувань, загалом 85% українців, які змушені були покинути свої домівки через війну, мають намір повернутися додому.

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