Це буде доти, доки не скінчиться війна.

Заробітна платня вітчизняних військовослужбовців складатиме 100 тис. грн на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час свого звернення заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо розуміти, що сьогодні це найважливіша робота – бути військовим, захищати країну, тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам казали "Дякую", а для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", - сказав він.

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