Передбачається, що військові матимуть 40 днів відпустки та збільшено доплати ряду військовослужбовців.

Верховна Рада зробила крок до збільшення доплати та відпусток для військовослужбовців.

Як повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко за ухвалення законопроекту в першому читанні від парламентської робочої групи "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" (реєстраційний номер 9342) проголосувало 333 народних депутатів.

Як повідомляє УНІАН, законопроектом передбачено, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 тисяч до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Крім того, пропонується військовослужбовцям строкової служби щомісячно виплачувати додаткову винагороду в розмірі 6 тисяч гривень.

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Виплати у 6 тисяч гривень на місяць також передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво), пов’язану із захистом Батьківщини під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби. Для курсантів вишів виплачується додаткова винагорода у розмірі 2350 грн на місяць.

Також законопроектом передбачено збільшення терміну відпусток для військовослужбовців. В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям може надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

Крім того, всі мобілізовані, які раніше не проходили службу у військових формуваннях, не можуть брати участь у бойових діях, якщо вони не пройшли курс базової військової підготовки. І такий курс підготовки не може бути меншим ніж один місяць.

Доплати військовим - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора народний депутат України Ярослав Железняк написав, що для реалізації цих норм законопроекту, за словами нардепа Железняка, необхідно орієнтовно до 10 млрд грн з бюджету. При цьому зазначив, що у цьому році це складе понад 1,9 млрд грн до кінця року.

Раніше, на початку повномасштабної війни, український уряд затвердив додаткові винагороди для військових, Тим,хто бере безпосередню участь у бойових діях, встановили додаткову виплату у розмірі 100 тисяч гривень на місяць, а також ще додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень на місяць для службовців інших військових та силових підрозділів.

Пізніше уряд вирішив, що з 1 лютого доплати матимуть лише ті, хто виконує бойові завдання.

10 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб повернути військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень, ухваливши законопроект №8312, але його постановою заблоковано для підписання.

В міністерстві фінансів заявляли, що в бюджеті немає коштів на такі значні виплати.

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