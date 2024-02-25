Президент заявив, що проблема з постачанням Україні озброєння – не в порожніх складах Європи, а в неготовності суспільства допомогти.

Європа не може повністю замінити допомогу Сполучених Штатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

"Є деякі види озброєння, передача яких залежить від рішення Сполучених Штатів Америки. Чи може Німеччина віддати нам свої системи ППО, якими вони боронять свою державу? Я не думаю, що суспільство Німеччини готове нам віддати всю свою ППО. Стосовно далекобійної зброї, тут інше питання, будемо працювати з різними країнами, їх небагато, але тим не менш", – сказав глава держави.

Журналіст на прикладі Італії пояснив, що в країнах ЄС є багато "пропутінських" громадян, які ускладнюють передачу Україні нових типів озброєння.

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"Ви праві, є багато пропутінців в Італії. Треба з цим працювати. Тому що ви ж бачите, що відбувається, коли росіяни приходять на територію чиєїсь країни. Ви бачите війну в Україні. І саме тому ви маєте їх якось потиснути. У вас є чимало зброї. Не все залежить від Італії, ми кажемо і про країни Великої сімки і про інші країни, які можуть багато чого надати. Можливо, не комплекси Patriot. Але ж є багато чого в різних країнах. Чи було б цього достатньо – я не можу вам сказати, але це було б добре", – пояснив президент.

Журналіст також нагадав, що в України є проблема боєприпасів, яку намагається допомогти вирішити Європа. Він запитав, чи є в Зеленського відчуття, що Європа змінюється.

"Так, я відчуваю ці зміни, особливо протягом кількох останніх місяців. Їхнє ставлення до війни в Україні, принаймні, вони розуміють, наскільки це небезпечно для них. Путін не лише наш ворог, а й ворог усієї Європи. Я думаю, що вони зрозуміли, що Путін буде продовжувати цю війну. І тому лідери європейських країн почали підвищувати виробництво боєприпасів, зокрема й калібру 155-мм і інших позицій", – пояснив Зеленський.

Президент також додав, що питання постачання Україні озброєння полягає не лише в "порожніх складах".

"Питання у суспільстві, що вони не готові битися, і ви це бачите. Дай бог, щоб Путін не прийшов до вас. Це важливо і для Італії - покласти кінець цій війні і Путіну тут, в Україні", - підкреслив Зеленський.

Допомога Європи Україні: що треба знати

У четвер, 1 лютого, лідери ЄС узгодили виділення 50 млрд євро на підтримку України. Зокрема, глави держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення про створення Українського фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

За словами президентп Європейської Ради Шарля Мішеля, Євросоюз бере на себе лідерство і відповідальність стосовно підтримки України.

За інформацією журналістів The Guardian, для цього країнам ЄС довелося погодитись на два компроміси. Зокрема, щороку проходитимуть дебати щодо реалізації програми.

Крім того, за потреби через два роки буде представлена ​​пропозиція Єврокомісії для перегляду в контексті нового бюджету ЄС.

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