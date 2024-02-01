Через два роки за потреби програму можуть переглянути.

Лідери Євросоюзу під час саміту 1 лютого одноголосно погодили пакет підтримки Україні на 50 мільярдів євро. Однак вони домовились про два компроміси.

Зокрема, щороку проходитимуть дебати щодо реалізації програми, а за потреби через два роки буде представлена ​​пропозиція Єврокомісії для перегляду в контексті нового бюджету ЄС, пише The Guardian.

"На основі щорічного звіту Комісії про впровадження Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо впровадження механізму з метою надання рекомендацій. У разі потреби через два роки Європейська Рада запропонує Комісії внести пропозицію для перегляду в контексті нової MFF (Багаторічна фінансова рамка, – ред.)", – пише видання з посиланням текст документу ЄС.

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За словами прес-секретар голови Європейської ради Шарля Мішеля, прем'єр-міністр Віктор Орбан зрештою піддався тиску після низки зустрічей з прем'єр-міністрами Італії, Франції та Німеччини.

Затвердження допомоги ЄС для України

У четвер, 1 лютого, глави держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливість схвалення лідерами Європейського Союзу створення спеціального інструменту для виділення допомоги Україні.

Варто зазначити, що Віктор Орбан вимагав щорічного перегляду програми фінанасування України.

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