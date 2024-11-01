У разі того, якщо відправлення не має належної упаковки, її можна придбати безпосередньо у відділенні.

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" з 11 листопада припинить приймати неналежно запаковані відправлення через запровадження автоматизованих сортувальних ліній, що дозволять доставляти відправлення між містами України вже на наступний день. Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що всі посилки, які оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень.

При цьому клієнти можуть використовувати власні коробки, якщо вони відповідають вимогам щодо надійності та збереження цілісності відправлень. Компанія не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм'ятини, розриви чи плями.

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В "Укрпошті" додали, що у разі, якщо відправлення не має належної упаковки, її можна придбати безпосередньо у відділенні. Вартість коробки - від 5 грн до 40 грн.

Відправлення некоробкового формату, з гострими або виступаючими частинами, без рівної основи, із нестандартними розмірами є непридатними для обробки автоматизованими сортувальними лініями. Вони оброблятимуться вручну. Вартість таких відправлень - вища і розраховується за тарифом для негабаритних відправлень.

"Укрпошта" - останні новини

Раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявляв, що в Україні з'явиться можливість доставляти товари з американського онлайн-маркету Amazon та інших найбільших маркетплейсів. Для цього "Укрпошта" проводить активні перемовини про угоду з поштовою службою США USPS, яка може почати працювати вже 2025 року.

Також повідомлялось, що 1 жовтня "Укрпошта" до Дня захисників та захисниць України ввела в обіг благодійну поштову марку "Під покровом Богородиці". На марці зображена Пресвята Богородиця, яка своїм омофором огортає та захищає українських воїнів.

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