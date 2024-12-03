Ольга Василевська-Смаглюк каже, що є дуже багато охочих отримати ці гроші.

Нещодавно стартувала програма підтримки українців, в рамках якої кожен громадянин України може отримати 1000 гривень допомоги. Як повідомила депутатка Верховної Ради з фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк, гроші, отримані через "Укрпошту", можна витратити лише на товари, що продаються у відділеннях та комунальні послуги.

"Ті особи, хто отримує зимову допомогу через "Укрпошту", можуть бути розчаровані, бо їх (гроші, – УНІАН) можна буде витратити тільки на ті товари, якими торгує "Укрпошта". А це туалетний папір, гречка, журнали… - в різних відділеннях "Укрпошти" різний асортимент, - або на оплату комунальних послуг. Для пенсіонерів - це гарна підтримка. І, дійсно, багато людей цікавляться, як можна зареєструватися, щоб отримати ці гроші", - сказала депутатка "Радіо Свобода".

Виплати за програмою "Зимова єПідтримка" через "Укрпошту" починаються з середи, 4 грудня.

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Також Василевська-Смаглюк пояснила, яку користь від цієї програми для бізнесу. За її словами, витратити 1000 гривень можливо лише у представників національного бізнесу, але ніяк не у виробника, який працює за спрощеною системою оподаткування. Тобто, отримавши тисячу гривень за свій товар, національний виробник платить із цих грошей податки, які йдуть на утримання ЗСУ.

Заявки на отримання допомоги можна оформити через застосунок "Дія" чи з 10 грудня звернутись до банків-партнерів програми.

Тисяча Зеленського - головні новини

Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму "еПідтримка", згідно з якою кожен українець отримає 1000 гривень. Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книжок і культурних послуг, а також на донати українській армії.

Зеленський зазначив, що так кожна сім'я отримає кілька тисяч - це програма для дорослих та дітей. За його словами, у середньому - кілька тисяч на сім'ю і кошти – на оплату українських товарів і послуг.

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