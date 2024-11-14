'Укрпошта' випустить історичну марку до Дня Гідності та Свободи (фото)

Тираж нової марки становить 60 тисяч маркових аркушів.

Державна "Укрпошта" до Дня Гідності та Свободи, що святкується щороку 21 листопада на честь початку Помаранчевої революції та Революції Гідності, випустить нову колекцію марок "Тризуб Незалежності".

Як повідомляє пресслужба поштового оператора, на марках відтворено вісім варіантів зображень Тризубу на важливих документах української державності з колекції музею Шереметьєвих.

"Дизайнер Володимир Таран створив вражаючу композицію, яка поєднує тризуб – головний символ державності – та 8 історичних печаток українських установ і військових органів 1918–1921 років. Серед них і той тризуб, що був затверджений у 1992 році Верховною Радою як державний символ незалежної України", - зазначив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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Зазначається, що тираж становить 60 тисяч маркових аркушів. Також було використано технологію конгревного тиснення, тобто рельєфного зображення. Передзамовити можна вже онлайн у магазині поштового оператора, а 21 листопада - придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

"Укрпошта" - останні новини

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" з 11 листопада припинив приймати неналежно запаковані відправлення через запровадження автоматизованих сортувальних ліній.

1 жовтня поштовий оператор ввів в обіг благодійну поштову марку "Під покровом Богородиці" до Дня захисників та захисниць України.

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