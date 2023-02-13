Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Прикордонники Чернівецького загону затримали на околиці Сокирян Дністровського району росіянина, який раніше намагався прорватися в Україну на матраці.

У ДПСУ повідомляється, що затриманий 28-річний житель Хабаровського краю РФ мав посвідку на тимчасове проживання в Україні, однак її термін дії закінчився у березні 2022 року.

Впертий росіянин після першої невдачі ще раз спробував незаконно потрапити в Україну, але цього разу з території Молдови. Затриманого доставлено до прикордонного підрозділу.

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"Вирішується питання, щодо початку кримінального провадження за ст. 332-2 ККУ "Незаконне перетинання державного кордону України". Санкція статті за перетинання кордону України особою, якій заборонено в’їзд на територію України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні.

Подорож через кордон на матраці

Як повідомляв УНІАН 17 січня, вперше росіянина затримали прикордонники біля українсько-польського кордону. Він переплив на матраці через Західний Буг.

Тоді його виявили прикордонники Волинського загону. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності та в рамках реадмісії видворили в Польщу, заборонивши в’їзд на територію нашої країни на 5 років.

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