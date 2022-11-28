Хлопець хотів потрапити спочатку до Румунії, а згодом до Німеччини.

На Закарпатті прикордонники затримали танцівника, який планував перепливти річку Тиса, аби потрапити на конкурсні змагання.

"Затриманим виявився 19-річний харків'янин. Хлопець хотів потрапити спочатку до Румунії, а згодом до Німеччини, де днями мали відбутися змагання зі спортивних бальних танців", - повідомляється в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

Зауважується, що ділки пообіцяли хлопцеві організувати безперешкодний перетин кордону річкою за 2 тис. 500 доларів.

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"Інформуємо усіх охочих незаконно покинути територію України, що рівень води у річках високий, зі стрімкими течіями. Високогірні райони Закарпаття вже вкриті снігом. Температура повітря опускається нижче 0°C. Незаконний перетин кордону при таких умовах може призвести до смерті", - наголосили прикордонники.

Спроби нелегально виїхати з України

27 листопада у Закарпатській області прикордонники затримали трьох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією.

На Одещині затримали зловмисника, який організовував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон.