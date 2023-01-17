Перетнути у темряві кордон вирішив житель Запорізької області.

На Одещині при спробі незаконно дістатися Молдови українець впав у триметровий рів. Він не міг самостійно вибратися, а тому кликав на допомогу прикордонників.

"Учора ввечері прикордонникам Білгород-Дністровського загону надійшла інформація про те, що поблизу кордону чутно крики про допомогу. До місця події одразу вирушив наряд відділу "Старокозаче", який виявив чоловіка, що виглядав з інженерного рову та благав витягнути його", - повідомили УНІАН у секторі з питань взаємодії із ЗМІ Південного регіонального управління ДПСУ.

Зазначається, що правоохоронці одразу допомогли йому вибратися. Наляканий і розгублений порушник розповів, що мав на меті у незаконний спосіб дістатися Республіки Молдова через обмеження у перетинанні кордону. Проте втрапити у "пастку" він не розраховував.

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Українець пояснив, що за трансфер до кордону заплатив невідомому 3 тис. дол. Далі, прямуючи у напрямку українсько-молдовського кордону в обхід пунктів пропуску, він у темряві впав у рів, який прикордонники обладнали як інженерне загородження.

"Звідти він не зміг вибратися самотужки, оскільки глибина рову подекуди сягала трьох метрів. У темряві 44-річний чоловік почув, що у рів затікає вода. Правопорушник зізнався – зрозумівши, що потрапив у халепу, дуже злякався та почав кликати на допомогу", - йдеться у повідомленні.

Втікачі та ухилянти

Раніше УНІАН вже повідомляв, що СБУ присікла схему виїзду чоловіків за кордон, до якої причетний депутат. Організатори нелегального трафіку оформлювали ухилянтів до лав однієї з благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міськради.

Наприкінці грудня у Карпатах загубилася група чоловіків, які хотіли втекти з України. До їхніх пошуків залучали вертолітну авіацію по обидва боки кордону. Також стало відомо, що у Молдові затримали організаторів схеми з незаконного перетину кордону України ухилянтами. А на Одещині троє молодих чоловіків намагалися потрапити до Молдови. Коли їх затримали, вони розповіли, що нібито шукали отару овець.

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