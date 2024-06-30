За даними ДПСУ, наразі тривають слідчі дії.

Двоє чоловіків напали на прикордонний наряд, який у відповідь застосував зброю: один нападник поранення, а інший – помер. Таку інформацію УНІАН підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер", – прокоментував Демченко.

За його словами, на місце було викликано медиків, а про інцидент повідомлено ДБР, поліцію, органи прокуратури. "Наразі тривають слідчі дії", – зауважив Демченко.

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Раніше "Суспільне" з посиланням на помічника керівника Чернівецького прикордонного загону Ігоря Заруднєва інформувало про напад на прикордонників у Чернівецькій області на кордоні з Румунією.

Зазначалось, що випадок трапився ввечері 29 червня з чоловіками 33 та 25 років. За словами Заруднєва, чоловіки не виконали законних вимог прикордонного наряду, застосували газовий балончик і холодну зброю проти прикордонника. Прикордонникам довелося застосувати вогнепальну зброю після попереджувальних пострілів.

За словами Заруднєва, чоловікам надавали домедичну допомогу.

Потоки ухилянтів на кордоні

Як повідомляв УНІАН, прикордонники щодня затримують ухилянтів, які намагаються незаконно перетнути кордон України. Зокрема сьогодні стало відомо, що на кордоні з Угорщиною затримали одразу 17 порушників – мікроавтобус з ухилянтами зупинили за 200 метрів до держрубежу.

А в Одеській області правоохоронні органи завадили рекордній кількості ухилянтів перетнути кордон. Йшлося про сотню порушників. Щоб незаконно потрапити за кордон кожен з них заплатив шахраям від 5 до 18,5 тисяч доларів.

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